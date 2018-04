Condividi | Red 18:23 Martedì 24 aprile, alle 10.30, negli uffici comunali di Porta Terra, è in programma la conferenza stampa di presentazione degli appuntamenti previsti nel programma di Alghero Citta creativa Unesco Alghero Città creativa Unesco: martedì la presentazione



ALGHERO - Martedì 24 aprile, alle 10.30, negli uffici comunali di Porta Terra, è in programma la conferenza stampa di presentazione degli appuntamenti previsti nel programma di Alghero Citta creativa Unesco. Infatti, anche quest'anno Alghero è candidata a diventare Città creativa Unesco per l'artigianato e l'arte popolare. Un investimento che va oltre il mare e l'estate, che rafforza la destinazione in un'ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici, puntando sulle più autentiche ed identitarie caratteristiche del territorio.



L’International jazz day di lunedì 30 aprile vedrà la città al centro delle iniziative Unesco per la musica, per l’arte e per la creatività, all'interno di un programma che coinvolge altre dieci città italiane e vede tra i suoi principali promotori Paolo Fresu, ambasciatore Giovani Unesco. Protagonista, oltre alla musica, il corallo rosso, elemento portante di un calendario culturale che trasformerà con il grande spettacolo del jazz le piazze del centro storico.



Un'occasione unica, nella quale dare il giusto riconoscimento all'oro rosso di Alghero, che sarà protagonista del programma: L'arte nella musica e nello spettacolo, appunto. La conferenza stampa sarà tenuta dal sindaco Mario Bruno, dagli assessori comunali al Turismo e cultura Gabriella Esposito ed alle Attività produttive Ornella Piras, dai vertici della Fondazione Alghero e dal coordinatore artistico di JazzAlguer Salvatore Maltana.