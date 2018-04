Condividi | Red 17:12 Martedì pomeriggio, l’Amministrazione comunale, l’Anpi e la Fondazione Alghero promuoveranno due rievocazioni storiche, nel settantesimo anniversario della Costituzione Alghero festeggia la Costituzione



ALGHERO - Nel pomeriggio di martedì 24 aprile, l’Amministrazione comunale, l’Anpi e la Fondazione Alghero promuoveranno due rievocazioni storiche, nel settantesimo anniversario della Costituzione italiana: la commemorazione del decimo anniversario della morte di Antonio Gramsci, celebrata dall’Assemblea costituente il 28 aprile del 1947; l’unico intervento di Gramsci alla Camera dei deputati, il 16 maggio 1925.



Le due rievocazioni, a cura dello Spazio T, con la regia di Chiara Murru, saranno interpretate da attori professionisti. L’appuntamento è alle 18, in Piazza San Michele e da lì, in un percorso all’interno del centro storico cittadino, con soste in Piazza Sanna ed in Piazza Municipio, si concluderà la prima parte della rievocazione. Successivamente, attori e pubblico si recheranno nell’aula consiliare, dove sarà rievocato l’intervento di Gramsci alla Camera dei deputati. Un intervento di altissimo profilo, non a caso interrotto più volte da Mussolini e dagli altri gerarchi fascisti.



