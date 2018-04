Condividi | Red 20:08 Abbanoa chiede la pubblicazione della rettifica in relazione alla lettera di un genitore che il Quotidiano di Alghero aveva reso nota nei giorni scorsi «Nessuna sospensione idrica all´impianto del Carmine»



ALGHERO – Abbanoa chiede la pubblicazione della rettifica in relazione alla lettera di un genitore Quotidiano di Alghero aveva reso nota nei giorni scorsi. Alguer.it la propone integralmente ai propri lettori.



«In merito all’articolo “Calcio e disservizi: un genitore chiama il Comune”, è del tutto destituito di fondamento l’accusa che “Abbanoa ha sospeso l’erogazione idrica negli spogliatoi”. Il Gestore, infatti, non ha effettuato alcuna sospensione del servizio nell’impianto sportivo de “Il Carmine”. Molto più banalmente, qualcuno all’interno della struttura ha chiuso una saracinesca interna all’impianto.



E' quanto emerso chiaramente durante un sopralluogo: a seguito di una segnalazione, le squadre di Abbanoa sono immediatamente intervenute per verificare la presenza di un eventuale guasto: l'erogazione dalla rete idrica, però, era pienamente garantita. Il problema era nell'impianto interno».