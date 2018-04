Condividi | Red 15:07 L´incontro dall´intento chiarificatore previsto per domani mattina, nell´ufficio del sindaco di Alghero Mario Bruno, tra il preside, il vicepreside del Liceo Scientifico e Gabriele Pittalis, protagonisti dello spiacevole episodio di qualche giorno fa nell´atrio della scuola, è stato annullato per la sopravvenuta indisponibilità delle parti Querelle Liceo Scientifico: salta l´incontro chiarificatore



ALGHERO - L'incontro dall'intento chiarificatore previsto per domani, lunedì 23 aprile, nell'ufficio del sindaco di Alghero Mario Bruno, tra il preside, il vicepreside del Liceo Scientifico e Gabriele Pittalis, protagonisti dello spiacevole episodio di qualche giorno fa nell'atrio della scuola, è stato annullato per la sopravvenuta indisponibilità delle parti.