Condividi | Red 13:16 Attorno alle 3, un incendio si č sviluppato su un´utilitaria parcheggiata in Piazza della Meridiana. Sul posto, Vigili del fuoco e Polizia Sassari: auto a fuoco nella notte



SASSARI - Attorno alle 3 della notte appena trascorsa (domenica), un incendio si č sviluppato su un'utilitaria parcheggiata in Piazza della Meridiana, a Sassari. Sul posto, Vigili del fuoco e Polizia, che hanno domato le fiamme, messo in sicurezza la zona ed effettuato i rilievi del caso. Commenti SASSARI - Attorno alle 3 della notte appena trascorsa (domenica), un incendio si č sviluppato su un'utilitaria parcheggiata in Piazza della Meridiana, a Sassari. Sul posto, Vigili del fuoco e Polizia, che hanno domato le fiamme, messo in sicurezza la zona ed effettuato i rilievi del caso.