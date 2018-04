Condividi | Red 13:06 Attorno alle 5.50, un rogo si è sviluppato in un´autovettura parcheggiata in Via Manzoni. Le fiamme hanno avvolto un´altra auto e hanno interessato anche la palazzina adiacente Ittiri: fiamme nella notte



ITTIRI - Attorno alle 5.50, un rogo si è sviluppato in un'autovettura parcheggiata in Via Manzoni, ad Ittiri. Le fiamme hanno avvolto un'altra auto parcheggiata poco distante e hanno interessato anche la palazzina adiacente. Sul posto, i Vigili del fuoco ed i Carabinieri di Alghero, che hanno spento l'incendio, messo in sicurezza la zona ed effettuato i rilievi del caso. Commenti ITTIRI - Attorno alle 5.50, un rogo si è sviluppato in un'autovettura parcheggiata in Via Manzoni, ad Ittiri. Le fiamme hanno avvolto un'altra auto parcheggiata poco distante e hanno interessato anche la palazzina adiacente. Sul posto, i Vigili del fuoco ed i Carabinieri di Alghero, che hanno spento l'incendio, messo in sicurezza la zona ed effettuato i rilievi del caso.