Serie A: pareggio a reti bianche per il Cagliari

CAGLIARI - Alla Sardegna Arena, finisce 0-0 il match tra Cagliari e Bologna, valido per la quintultima giornata del campionato di serie A. Delusione per i tifosi di casa, che speravano in una vittoria scacciacrisi e salutano il finale di gara con i fischi.



PRIMO TEMPO. AL 14', Pavoletti controlla un pallone per Ionita, ma Mirante non si fa sorprendere. Al 20', Masina ha una buona palla sulla sinistra e la mette in mezzo per l'accorrente Verdi, che calcia a lato da ottima posizione. Due minuti dopo, ammonito Gonzalez. Al 25', giallo per Crisetig. Al 28', Palacio imbecca Verdi nell'area piccola, spalle alla porta. Il 9 ospite tocca per l'accorrente Orsolini, ma la conclusione è debole e Crango blocca. Al 35', ammonito Dzemaili. Due minuti dopo, giallo per Padoin. Al 39', Ionita scende sulla destra e mette in mezzo, due difensori lisciano l'intervento, la palla arriva a Pavoletti, che da due passi spedisce oltre la traversa. Al 41', Masina ci prova dal limite, con palla alta. Tre minuti dopo, ci prova Verdi, ma Cragno blocca a terra. L'arbitro concede un minuto di recupero, ma il risultato non si sblocca. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 51', rete annullata a Sau per un presunto fallo di mano. Molti dubbi. Al 58', Mirante deve volare per deviare in angolo un colpo di testa di Sau. Sulla battuta dalla bandierina di Cigarini, l'incornata di Pavoletti finisce oltre la traversa. Quando scocca l'ora di gioco, Mbaye subentra a Romagnoli. Due minuti dopo, ammonito De Maio. Subito dopo, Barella ci prova da fuori, ma la sfera sfila sul fondo. Al 65', Sau cede il posto a Han. Quattro minuti dopo, Pavoletti devia di testa una conclusione di Barella, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 76', Crisetig lascia il posto a Nagy. A dieci minuti dalla fine, Lykogiannis subentra a Ionita. All'85', ammonito Ceppitelli e Palacio. Ultimo cambio ospite, con Krejci per Poli. Al 90', Pisacane cede il posto a Romagna. L'arbitro concede cinque minuti di recupero. Pavoletti stoppato sotto misura da Mbaye.



CAGLIARI-BOLOGNA 0-0:

CAGLIARI: Cragno, Pisacane (45'st Romagna), Ceppitelli, Castan, Faragò, Ionita (35'st Lykogiannis), Cigarini, Barella, Padoin, Sau (20'st Han), Pavoletti. Allenatore Diego Lopez.

BOLOGNA: Mirante, Gonzalez, Romagnoli (15'st Mbaye), De Maio, Orsolini, Poli (40'st Krejci), Crisetig (31'st Nagy), Dzemaili, Masia, Palacio, Verdi. Allenatore Roberto Donadoni.

