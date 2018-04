Condividi | Red 19:14 «Il Wwf, vista l’ordinanza d’ingiunzione pubblicata nell’albo Pretorio del Comune di Alghero, plaude all’azione intrapresa dal dirigente del settore Demanio del Comune di Alghero Guido Calzia che mira ad acquisire al patrimonio comunale l’area di Sant’Imbenia nel Comune di Alghero», dichiara il delegato Wwf per la Sardegna Carmelo Spada «Sant´Imbenia nel patrimonio del Parco»



«Il Wwf, pur non entrando nel merito della decennale vicenda giudiziaria dei campeggi dell’area - continua Spada - auspica che l’azione intrapresa dal dirigente del Settore Demanio del Comune di Alghero Guido Calzia si concluda in tempi brevi e con successo. Il Wwf auspica che l’area possa essere acquisita al patrimonio comunale e confluire nel territorio del Parco regionale di Porto Conte. Sarebbe la conclusione migliore per valorizzare l’aerea nell’interesse e difesa del bene comune dopo decenni di processi che si sono conclusi nel 2017 per decorrenza dei termini stabiliti dalla prescrizione». Commenti ALGHERO - «Il Wwf, vista l’ordinanza d’ingiunzione n.195 del 12/04/2018 pubblicata nell’albo Pretorio del Comune di Alghero [LEGGI] , plaude all’azione intrapresa dal dirigente del settore Demanio del Comune di Alghero Guido Calzia che mira ad acquisire al patrimonio comunale l’area di Sant’Imbenia nel Comune di Alghero». Si tratta dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L.431/85 e da più recenti norme di tutela (Ppr) e di fatto circondata dal territorio del Parco naturale regionale di Porto Conte.«Il Wwf ricorda - ha dichiarato il delegato Wwf per la Sardegna Carmelo Spada - che il primo esposto all’allora pretore di Alghero della nostra associazione riferita ai campeggi di Porto Conte risale al lontano 1986». In esso, si chiedeva all’Autorità giudiziaria di accertare se le opere realizzate nei diversi campeggi della zona di Porto Conte avessero le necessarie autorizzazioni di legge.«Il Wwf, pur non entrando nel merito della decennale vicenda giudiziaria dei campeggi dell’area - continua Spada - auspica che l’azione intrapresa dal dirigente del Settore Demanio del Comune di Alghero Guido Calzia si concluda in tempi brevi e con successo. Il Wwf auspica che l’area possa essere acquisita al patrimonio comunale e confluire nel territorio del Parco regionale di Porto Conte. Sarebbe la conclusione migliore per valorizzare l’aerea nell’interesse e difesa del bene comune dopo decenni di processi che si sono conclusi nel 2017 per decorrenza dei termini stabiliti dalla prescrizione».