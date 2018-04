Condividi | Red 18:09 Atto storico del Comune di Alghero che tenta di chiudere una vergogna aperta pluridecennale, con insediamenti abusivi sulla costa di Porto Conte. Nonostante la prescrizione nel processo, rimane la lottizzazione senza autorizzazione e il dirigente pubblica l´atto con cui vengono annesse al patrimonio pubblico le 133 piazzole Sant´Imbenia, piazzole verso la confisca: c'è l'Ordinanza



ALGHERO - «Il Comune di Alghero ordina la sospensione delle attività lottizzatorie, l’interruzione di eventuali opere in corso di esecuzione ricadenti nella stessa lottizzazione entro il termine perentorio di giorni novanta a far data dalla notifica della presente, con divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi». Questo il fulcro dell'ordinanza ingiunzionale firmata dal dirigente del Settore Primo-Pianificazione del territorio e sviluppo economico Guido Calzia, relativamente alla “lottizzazione abusiva presso il terreno sito in Alghero, località Porto Conte, Sant'Imbenia”. Atto storico del Comune, che tenta di chiudere una vergogna aperta dai primi Anni Ottanta, con insediamenti abusivi sulla costa di Porto Conte. Nonostante la prescrizione nel processo, rimane la lottizzazione senza autorizzazione ed il dirigente pubblica l'atto con cui vengono annesse al patrimonio pubblico tutte le 133 piazzole di Sant'Imbenia.



Nel documento, viene precisato come «tutte le opere presenti in loco sono sussumibili nella categoria delle opere edilizie stabili e costituiscono uno stabile insediamento abitativo, che, come tali comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e modificano lo stato dei luoghi; nessuna delle opere edilizie in questione, infatti, è stata assentita dal Comune di Alghero: per nessuna delle abitazioni così come per nessuna delle opere di urbanizzazione, l’Ente di governo del territorio ha rilasciato il titolo autorizzatorio». Il Comune avrebbe quindi accertato come «tutte le opere urbanistico-edilizie descritte sono state poste in opera in violazione degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti ed adottati nel Comune di Alghero ed in assenza di Piano particolareggiato e/o di convenzione di lottizzazione».



