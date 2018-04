Condividi | Red 21:03 Per il match valido per il massimo campionato, alla Sardegna Arena è attesa una sfida tutta rossoblu, con i padroni di casa che ospiteranno il Bologna Serie A: lunch match per il Cagliari



CAGLIARI – Il lunch match della serie A di domani, domenica 22 aprile, vedrà il Cagliari ospitare il Bologna alla Sardegna Arena. Dirigerà l'incontro il signor Doveri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Fiore. Il quarto uomo sarà Martinelli, mentre il Var sarà affidato a Maresca e Tegoni.



Diego Lopez deve fare a meno del sospeso Joao Pedro e degli infortunati Dessena, Diego Farias e Miangue, e dovrebbe schierare Cragno tra i pali; difesa a tre, con Ceppitelli tra Pisacane (favorito su Romagna) e Castan; centrocampo con Faragò, Ionita (o Lykogiannis), Cigarini, Barella e Padoin; Sau (preferito a Han) e Pavoletti in attacco. In panchina anche Rafael, Crosta, Andreolli, Caligara, Deiola, Cossu, Ceter e Giannetti.



L'ex cagliaritano Roberto Donadoni dovrebbe affidarsi a Mirante in porta; De Maio e Gonzalez coppia centrale difensiva, con Mbaye (favorito su Romagnoli) a destra e Masina a sinistra; centrocampo con l'ex Crisetig (o Nagy) tra Poli e Dzemaili; tridente d'attacco con Verdi, Palacio e Di Francesco. In panchina anche Da Costa, Ravaglia, Krafth, Keita, Kingsley, Orsolini, Krejci, Avenatti, Falletti.



