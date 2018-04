Condividi | Red 20:02 Domani e domenica prossima, alle 10.30, andranno in onda due speciali sul Premio, con le esibizioni degli artisti ospiti e dei concorrenti e con interviste dietro le quinte. Le finali della nuova edizione sono in programma a Cagliari, da giovedì 8 a sabato 10 novembre Su Rai3 Sardegna il Premio Andrea Parodi 2017



CAGLIARI – Domani, domenica 22 e domenica 29 aprile, su Rai3 Sardegna, alle 10.30 andranno in onda due speciali sul Premio Andrea Parodi 2017, con le esibizioni degli artisti ospiti e dei concorrenti e con interviste dietro le quinte. Fra gli artisti che hanno calcato il palco del Teatro Auditorium comunale di Cagliari in quella occasione ci sono i Tenores di Bitti “Remunnu 'e locu”, la cantante bosniaca Amira Medunjanin, Luisa Cottifogli ed i Pupi di Surfaro. Fra i concorrenti, Daniela Pes, che è stata la vincitrice assoluta e si è anche aggiudicata il Premio della critica. Le due puntate saranno poi fruibili sul sito ufficiale del premio.



Intanto, è aperto il bando della nuova edizione, organizzato dalla Fondazione Andrea Parodi con la direzione artistica di Elena Ledda. Le finali, quest'anno, sono in programma da giovedì 8 a sabato 10 novembre, al Teatro Auditorium Comunale di Cagliari. Il bando è disponibile sul sito internet della Fondazione Andrea Parodi. Le domande di iscrizione, che è come sempre gratuita, dovranno essere inviate entro e non oltre giovedì 31 maggio, tramite il format presente sul sito. Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web fondazione.andreaparodi@gmail.com.



La manifestazione è nata per omaggiare un grande artista come Parodi, passato dal pop d'autore con i Tazenda ad un percorso solistico di grande valore e di rielaborazione delle radici, grazie al quale è diventato un riferimento internazionale della world music, collaborando fra l'altro con artisti come Al Di Meola e Noa. E’ possibile sostenere la Fondazione a lui intitolata attraverso la destinazione del 5x1000 ed attraverso contribuzioni in denaro. Sul sito della Fondazione si possono trovare tutte le informazioni.



Nella foto (di Mimmo Mastrangelo): Daniela Pes, vincitrice dell'edizione 2017 Commenti CAGLIARI – Domani, domenica 22 e domenica 29 aprile, su Rai3 Sardegna, alle 10.30 andranno in onda due speciali sul Premio Andrea Parodi 2017, con le esibizioni degli artisti ospiti e dei concorrenti e con interviste dietro le quinte. Fra gli artisti che hanno calcato il palco del Teatro Auditorium comunale di Cagliari in quella occasione ci sono i Tenores di Bitti “Remunnu 'e locu”, la cantante bosniaca Amira Medunjanin, Luisa Cottifogli ed i Pupi di Surfaro. Fra i concorrenti, Daniela Pes, che è stata la vincitrice assoluta e si è anche aggiudicata il Premio della critica. Le due puntate saranno poi fruibili sul sito ufficiale del premio.Intanto, è aperto il bando della nuova edizione, organizzato dalla Fondazione Andrea Parodi con la direzione artistica di Elena Ledda. Le finali, quest'anno, sono in programma da giovedì 8 a sabato 10 novembre, al Teatro Auditorium Comunale di Cagliari. Il bando è disponibile sul sito internet della Fondazione Andrea Parodi. Le domande di iscrizione, che è come sempre gratuita, dovranno essere inviate entro e non oltre giovedì 31 maggio, tramite il format presente sul sito. Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web fondazione.andreaparodi@gmail.com.La manifestazione è nata per omaggiare un grande artista come Parodi, passato dal pop d'autore con i Tazenda ad un percorso solistico di grande valore e di rielaborazione delle radici, grazie al quale è diventato un riferimento internazionale della world music, collaborando fra l'altro con artisti come Al Di Meola e Noa. E’ possibile sostenere la Fondazione a lui intitolata attraverso la destinazione del 5x1000 ed attraverso contribuzioni in denaro. Sul sito della Fondazione si possono trovare tutte le informazioni.Nella foto (di Mimmo Mastrangelo): Daniela Pes, vincitrice dell'edizione 2017