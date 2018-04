Condividi | Red 22:06 «L´Anzio non ha nulla da perdere, massima attenzione, ma noi vogliamo vincere», dichiara l´allenatore sassarese Massimiliano Paba, alla vigilia della sfida contro l´Anzio Latte Dolce: obiettivo tre punti



SASSARI – Domani, domenica 22 aprile, alle 15, il Sassari Latte Dolce affronterà l'ultima in classifica nella terzultima giornata del girone G del campionato di serie D. L'Anzio ha 22punti, è in piena zona retrocessione diretta in compagnia del San Teodoro (staccato di una lunghezza dai galluresi)ed è a 4punti dalla terzultima forza del girone, il Tortolì (26). La matematica però non condanna ancora l'Anzio che, numeri alla mano potrebbe ancora riuscire ad inserirsi nella lotta play-out. L'Anzio è reduce dal 3-0 rimediato a Latina nell'ultimo turno, mentre il Latte Dolce domenica scorsa ha mandato a referto un successo sull'Atletico (2-1), risultato pesante nella forma, ma non sufficiente ad allontanare definitivamente lo spettro play-out dal presente e dal futuro biancoceleste. La quota salvezza si è alzata parecchio, i sassaresi ed il Budoni hanno 39punti, uno in più del Monterosi, ultimo vagone del treno play-off. Restano ancora tre partite da giocare e ci sono 9punti in palio.



Mister MassimilianoPaba fa il punto della situazione in casa biancoceleste e presenta il prossimo match in calendario, in trasferta sul campo dell'Anzio: «Sto predicando prudenza, umiltà e concentrazione ai ragazzi dall'inizio della settimana di lavoro. Vogliamo portare a casa la vittoria, ma è fondamentale non sottovalutare il nostro avversario. Ne, tantomeno, pensare di trovare una squadra rassegnata o dismessa: occhio, perché non sono retrocessi, vivono indubbiamente una posizione difficile e complicata in classifica, però hanno ancora una possibilità di farcela e per questo non regaleranno nulla a nessuno. Toccherà a noi essere interpreti di un match all'altezza, da giocare a viso aperto sapendo che non sarà una passeggiata. Nessuna paura, nessuna ansia, ma la consapevolezza che sta a noi e solo a noi far si che quella contro l'Anzio possa diventare partita importante e, ci auguriamo, decisiva, per questo campionato».



«Vogliamo raggiungere la conferma della categoria il prima possibile, Anzio è tappa importante di questa rincorsa e mi auguro che domenica si possa fare proprio il passo decisivo verso il traguardo, i ragazzi lo meritano. È stata una corsa complessa, sostenuta ad un ritmo molto alto e durante la quale è stato necessario tenere elevato il livello di concentrazione. Anzio non ha nulla da perdere, dovremo fare grande attenzione. Domenica speriamo di poter festeggiare una vittoria, e non solo. Stiamo facendo bene, domenica scorsa ne è stata la riprova», conclude mister Paba.



