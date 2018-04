Pigliaru incontra l´ambasciatore serbo

11:16 Fondo unico: intesa Regione-Comuni La Regione autonoma della Sardegna ha raggiunto l’intesa sulla ripartizione del Fondo unico ed i criteri di ripartizione con i rappresentanti delle Autonomie locali, nel corso della Conferenza permanente Regione-Enti locali che si è tenuta ieri mattina a Cagliari

19/4/2018 Bilancio regionale 2016: ok dalla Corte dei conti «Abbiamo ridotto il debito e raggiunto ottimi risultati. Lavoriamo per fare sempre meglio», dichiarano con soddisfazione il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru e l´assessore regionale del Bilancio Raffaele Paci

video 20/4/2018 Cacciotto in Regione: «Onore e responsabilità» Il vicesindaco di Alghero ha prestato giuramento ieri come nuovo consigliere regionale. «Ci sono tutti i presupposti per poter lavorare bene», ha dichiarato ai microfoni del Quotidiano di Alghero

20/4/2018 Alluvione 2013: 4,7milioni per l´Isola «Altri 4,7milioni di euro per i territori della Sardegna colpiti dall´emergenza», ha annunciato l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Donatella Spano. I fondi saranno a disposizione dei Comuni di Olbia, Padru, Galtellì e delle Province di Sassari e Nuoro per nuovi interventi di ricostruzione