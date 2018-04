Condividi | Red 18:56 Ieri pomeriggio, nella Club house societaria di Via Nenni, a Sassari, il coach del Banco di Sardegna Zare Markovski ha incontrato la stampa in vista del lunch match di domani, valido per la 12esima giornata del girone di ritorno della Lba Dinamo: obiettivo Reyer Venezia



SASSARI - Ieri pomeriggio (venerdì), nella Club house societaria di Via Nenni, a Sassari, il coach del Banco di Sardegna Dinamo Zare Markovski ha incontrato la stampa in vista del lunch match di domani, domenica 22 aprile, alle 12, contro la Reyer Venezia, valido per la 12esima giornata del girone di ritorno della Lba. «Ci apprestiamo a giocare un’altra partita senza appello, cercando di raccogliere più vittorie possibili fino alla fine della regular season, a questo punto siamo a caccia della 14esima, perché alla fine si tireranno le somme e vediamo cosa si è raccolto durante tutta la stagione. Questa squadra merita di essere aiutata, tirando ogni ultima briciola di energia e di positività per cercare di centrare i play-off. Questo è un gruppo che quotidianamente sta lavorando discretamente e penso che, sulle ali della vittoria a Pistoia, si possa confermare che questa è una squadra di buon talento che quando difende ha tutte le carte in regola per vincere».



Come sta reagendo la squadra al suo metodo di lavoro ed ai suoi input?

«Abbiamo giocato solo due partite, ma credo che l’aver instaurato una competizione interna sia positivo, sto mantenendo la parola data all’inizio dando l’opportunità a tutti di esprimere il proprio valore e, in questa lotta interna, abbiamo trovato risposte importanti. Come Spissu, che a Pistoia, pur non segnando, ha cambiato l’atteggiamento difensivo della squadra, oppure Hatcher, che in attacco ha preso per mano la squadra portandola da -8 al +8. Credo che solo con la competizione interna ogni giocatore sia chiamato a esprimersi al meglio e si possa trovare il miglior quintetto per vincere».



Che avversario è Venezia?

«Venezia è una squadra infinita, dal roster lunghissimo, con tanti giocatori abili e arruolabili, pericolosi in tutte le posizioni e capaci di fare la differenza. È un gruppo che si conosce, perché lavora insieme da un po’di tempo, alla base c’è un ottimo progetto societario: tutti hanno talento, si conoscono, sono ben rodati in attacco. Noi siamo chiamati a fare un’ottima partita, ancora una volta dobbiamo partire dalla difesa».



La Reyer è la seconda forza del campionato e campione d’Italia in carica.

«Venezia ha fatto molto bene fin qui, può sicuramente ambire al titolo e sono sicuro che se si presenterà l’occasione saranno bravi a coglierla, ma in questo momento dobbiamo focalizzarci su noi stessi: nelle ultime sei giornate di regular season il calendario ci fa incontrare quattro tra le prime cinque squadre della classifica, due da affrontare tra poco in trasferta. Ovviamente, il match con Venezia è delicatissimo e importante, dobbiamo solo concentrarci sul nostro piano partita: a Pistoia ho visto buone reazioni dopo un approccio sbagliato al primo quarto, ora dobbiamo trovare più punti dal contropiede. Come abbiamo visto al PalaCarrara la difesa attenta ci permette di fare buone cose e ci dà la possibilità di aprire al contropiede, opzione che dobbiamo usare più spesso».



Situazione infermeria?

«Giovedì abbiamo fatto un allenamento al completo, credo che saranno tutti disponibili per la partita di domenica».



