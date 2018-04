Condividi | Red 15:41 Dopo l’attentato incendiario che nella tarda serata del 15 febbraio, ha distrutto l´“Imbroglio”, alato in un cantiere nautico locale, i Carabinieri della Stazione e della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia stanno concludendo le indagini per individuare l’autore del danneggiamento Peschereccio incendiato a La Maddalena: indagini in corso



LA MADDALENA - Dopo l’attentato incendiario che nella tarda serata del 15 febbraio, a La Maddalena, ha distrutto il peschereccio “Imbroglio”, alato in un cantiere nautico locale, i Carabinieri della Stazione e della Sezione Operativa del Reparto territoriale di Olbia stanno concludendo le indagini per individuare l’autore del danneggiamento. Sono state acquisite alcune immagini estrapolate da un circuito di videosorveglianza, che hanno consentito di restringere il campo dei sospettati e permettere un più agevole riscontro con alcuni reperti sequestrati sul posto. Tutto il materiale è stato trasmesso agli specialisti del Ris dei Carabinieri per risalire all’autore dell’incendio. Commenti LA MADDALENA - Dopo l’attentato incendiario che nella tarda serata del 15 febbraio, a La Maddalena, ha distrutto il peschereccio “Imbroglio”, alato in un cantiere nautico locale, i Carabinieri della Stazione e della Sezione Operativa del Reparto territoriale di Olbia stanno concludendo le indagini per individuare l’autore del danneggiamento. Sono state acquisite alcune immagini estrapolate da un circuito di videosorveglianza, che hanno consentito di restringere il campo dei sospettati e permettere un più agevole riscontro con alcuni reperti sequestrati sul posto. Tutto il materiale è stato trasmesso agli specialisti del Ris dei Carabinieri per risalire all’autore dell’incendio.