Questa mattina, gli agenti della Sezione Volanti ed unità della Squadra Mobile, hanno arrestato un 50enne di Sorso, già noto alle Forze dell´ordine, per tentato omicidio Sassari: due giovani accoltellati



SASSARI - Questa mattina (sabato), gli agenti della Sezione Volanti ed unità della Squadra Mobile, hanno arrestato un 50enne di Sorso, già noto alle Forze dell'ordine, per tentato omicidio. Gli agenti sono intervenuti nel quartiere di Latte Dolce, per una lite tra tre persone scaturita per futili motivi e culminata in un accoltellamento.



Sul posto, i poliziotti hanno constatato che l’aggressore si era già dato alla fuga, mentre le vittime, un 22enne ed un 25enne, entrambi sassaresi, hanno riportato lievi ferite da taglio. Il 50enne, dopo l’aggressione ai due giovani, si è dato immediatamente alla fuga, barricandosi in casa sua, poco distante.



Raggiunto dai poliziotti, dopo una breve mediazione, l'uomo si è convinto ad aprire il portone d'ingresso, ma ha opposto comunque resistenza, brandendo un oggetto metallico in direzione degli agenti. Malgrado la resistenza, gli agenti sono riusciti ad avere la meglio ed a trarre in arresto l'uomo per il reato di tentato omicidio. Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato associato alla casa circondariale di Bancali, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.