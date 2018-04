Condividi | Red 14:36 Ieri, un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell´Aeronautica militare, di stanza a Ciampino, ha accompagnato un uomo in imminente pericolo di vita, che è stato poi ricoverato al Niguarda Volo urgente Alghero-Milano per un 70enne



ALGHERO – Ieri (venerdì), un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare, di stanza a Ciampino, ha trasportato un 70enne in imminente pericolo di vita da Alghero a Milano. La richiesta era giunta dalla Prefettura di Sassari.



L'uomo, atterrato in Lombardia, è stato prontamente trasportato all'ospedale Niguarda del capoluogo meneghino. La missioni è stata gestita dalla Sala Situazioni di vertice del Comando della Squadra aerea, che si occupa del coordinamento di questo genere di missioni a favore della collettività.