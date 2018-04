Condividi | Red 16:41 In preparazione alla 12esima edizione di OttobreInPoesia, una rassegna da aprile a giugno con musica, teatro, narrazione, laboratori, mostre, presentazioni di libri, teatro a vela Tutto pronto per Cantiere poetico 2018



ALGHERO - Concerti poetici, presentazione di libri, monologhi teatrali, spettacoli di video-poesia, lo strepitoso e coinvolgente GiPop (la gara di improvvisazioni poetiche con parole scelte dal pubblico), laboratori sul gusto e la sensorialità, musica e tanta poesia: questo sarà l’edizione 2018 del Cantiere poetico, rassegna ambiziosa del Pop che anche quest’anno ha creato una rete di collaborazioni con Comuni, associazioni, compagnie teatrali ed artisti di tutta la Sardegna e molti dall’estero. Teatri delle iniziative saranno i Comuni di Sassari, Cagliari, Alghero, Santa Teresa di Gallura, Castelsardo ed i partners scelti dal Pop sono il Vecchio Mulino, lo Skill club di Sassari, il My mask di Cagliari, il MoRePoSt-Movimento restituzione poetica stupore e Contessa d’Arco. Questi i nomi di alcuni degli artisti protagonisti: Nèga Lucas, Beppe Costa (divenuto da pochi mesi cittadino sassarese), Gianfranco Cossu, Lalla Careddu, Carlo Valle, Celestino Tabasso, Maria Grazia Tuveri, Liliana Murru, Giuseppe Boy, Giovanni Vargiu e Giuseppe Cristaldi.



Il Cantiere poetico, giunto alla nona edizione, ha lo scopo di seminare versi e di riaccendere lo stupore presentando progetti di qualità in luoghi alternativi ai soliti circuiti, evitando la ripetitività di formule ormai abusate. Questa ricca rassegna prepara il terreno per l’evento autunnale che quest’anno giunge alla sua 12esima edizione: il festival OttobreInPoesia con ospiti da tutto il mondo e con una importante sorpresa. Con il Cantiere, si inizia ad aprile con la mini rassegna “Amore non fa rima con cuore, ma con guardiamoci. Respirando la notte” alla trattoria musicale Skill, in Via Roma, a Sassari, tre appuntamenti con la narrazione attorno ai temi dell’amore declinato in modi non consueti (martedì 24 aprile, LuoghiComuniCanti; martedì 15 maggio, Nella grotta dell’Io; mercoledì 30 maggio, racconti irriverenti della Compagnia dell’aneddoto).



Poi, sempre a maggio, con il reading “IdueIsole, poesie e immagini da Sardegna e Sicilia con Leonardo Onida e il poeta editore Beppe Costa. Sabato 23 giugno, all’interno della mostra di opere di Contessa d’Arco, al My mask di Cagliari, si avvicenderanno sul palco decine di poeti, musicisti ed artisti per la festa Pop, un’occasione per raccogliere le tante richieste di adesione della città al progetto culturale internazionale. A giugno, luglio ed agosto, in programma eventi in spiaggia, al Parco di Monserrato, nelle piazze dei centri storici di Sassari, Castelsardo, Santa Teresa di Gallura e, soprattutto, uno dei progetti più originali degli ultimi anni: “Il teatro a Vela e Versi al Vento”, letture, degustazioni, monologhi teatrali e concerti aperitivo a bordo di barche a vela a Stintino, La Maddalena, Ottiolu ed Alghero.



