Disponibili per l'occasione sei cartoline filateliche negli uffici postali di Alghero, in Via Carducci, e di Sassari, in Via Brigata Sassari ed in Via Luna e Sole Poste italiane per la Giornata internazionale della terra



ALGHERO - Poste italiane partecipa alla Giornata internazionale della terra con l’emissione di sei cartoline filateliche dedicate, disponibili negli sportelli filatelici degli uffici postali di Alghero, in Via Carducci, e di Sassari, in Via Brigata Sassari ed in Via Luna e Sole. Le sei cartoline sono disponibili singolarmente o racchiuse in un cofanetto personalizzato, dove ognuna evoca il connubio tra paesaggio urbano e naturale: “Torri vegetali”, “L’onda”, “Nuvole dentro”, “Strade naturali”, “Riflessioni”, “La finestra dell’anima”.



La Giornata della Terra, che si festeggia domani, domenica 22 aprile, è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, uno dei momenti in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare il pianeta e promuoverne la salvaguardia. Un evento voluto fortemente dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso precedentemente dal presidente John Fitzgerald Kennedy, che coinvolge ogni anno fino ad un miliardo di persone in quasi duecento paesi.



