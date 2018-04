Condividi | Red 12:14 Nella periferia del capoluogo gallurese, i poliziotti hanno sottoposto ad un controllo una roulotte, il quale 64enne proprietario, già noto alle Forze dell’ordine, sentendosi scoperto, gli ha spontaneamente consegnato un sacchetto di plastica, contenente svariato materiale metallico, artigianalmente modificato al fine di essere utilizzato come canna per pistola, numerose cartucce e due pistole giocattolo modificate Detenzione abusiva d´armi: olbiese in manette



OLBIA - Ieri pomeriggio (venerdì), gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza hanno arrestato un 64enne olbiese, per detenzione abusiva di armi, munizioni ed esplosivi. Nella periferia del capoluogo gallurese, i poliziotti hanno sottoposto ad un controllo una roulotte, il quale proprietario, già noto alle Forze dell’ordine, sentendosi scoperto, gli ha spontaneamente consegnato un sacchetto di plastica, contenente svariato materiale metallico, artigianalmente modificato al fine di essere utilizzato come canna per pistola, numerose cartucce e due pistole giocattolo modificate.



Gli agenti, nascosta sotto un materasso, hanno recuperato anche una valigetta di plastica contenete un'altra pistola, in perfetto stato d'uso, completa di caricatore ed uno spezzone di miccia a lenta combustione, con annesso detonatore per esplosivo. L'arrestato, come disposto dall'Autorità giudiziaria, è stato associato alla Casa Circondariale di Nuchis-Tempio Pausania.