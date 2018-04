Condividi | Red 9:11 In programma domani la partita più emozionante per la palla ovale isolana. Per la quartultima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B, l´Amatori Alghero gioca sul campo dell´Amatori Capoterra Rugby: domenica il derby regionale



ALGHERO - Questa è una delle settimane di preparazione più sentite e dure di tutto il campionato. E’, infatti, la settimana che precede il derby di Sardegna. Amatori Capoterra ed Amatori Alghero si affronteranno domani, domenica 22 aprile, alle 15.30, nel match valido per la 19esima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B, e sarà come sempre una “battaglia sportiva”, uno spettacolo per tifosi ed amanti della palla ovale.



La compagine algherese arriva a questa gara reduce da una larga vittoria sullo Chef Piacenza, che l’ha riportata al secondo posto, dietro un Cus Milano che si sta dimostrando davvero forte e che ha fatto suo anche lo scontro diretto contro l'Edilnol Biella. La situazione della classifica non è quindi facile per gli algheresi, che devono ancora incontrare le dirette concorrenti Monferrato e Biella, la prima fuori casa e l’altra a Maria Pia, nell’ultima giornata di campionato. La formazione del Capo di sotto, invece, ha perso di soli 3punti in casa del Lumezzane, subendo uno stop alla serie di risultati positivi che ne sta caratterizzando il girone di ritorno.



Un obiettivo è un obiettivo e va inseguito fino alla fine, ma l’Amatori Alghero sa anche che domenica la sfida sarà davvero dura anche perché, in casa del Capoterra, i catalani non vincono da sette anni. «Andiamo a Capoterra sapendo quello che ci stiamo giocando – ha affermato il vicepresidente dell’Alghero Alessandro Pesapane - ma ci andiamo anche consapevoli del fatto che per noi sarà difficile portare via punti dal loro campo. Sono una squadra forte, che sta facendo davvero bene in questo girone di ritorno. In questa stagione, dove la serie A è stata posta come obiettivo, ci rendiamo conto che questa gara rappresenta uno scoglio difficile da superare. Comunque ce la giocheremo».



