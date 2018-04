Condividi | Red 23:08 Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri, le Fiamme gialle della locale Tenenza hanno eseguito uno intervento Sicurezza: 500 articoli sequestrati a Muravera



MURAVERA - Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri, le Fiamme gialle della Tenenza di Muravera hanno eseguito uno intervento. A Muravera, in un negozio di articoli per la casa, i finanzieri hanno trovato 547 articoli (accessori domestici e per la pesca) sprovvisti della indicazioni obbligatorie in lingua italiana, previste dall'articolo 6 del codice del consumo, atte ad attestarne le caratteristiche di sicurezza. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro ed al responsabile dell' attività commerciale è stata irrogata una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 25mila euro.