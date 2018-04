Condividi | Red 22:18 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo nei confronti di un contribuente di Carbonia operante nel settore assicurativo Assicuratore evade 62mila euro a Carbonia



CARBONIA - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo nei confronti di un contribuente di Carbonia operante nel settore assicurativo. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.



I militari hanno accertato che la persona verificata non possedeva i requisiti per usufruire del cosiddetto regime dei minimi, un regime fiscale agevolato che prevede, ad esempio, l'esonero dalla registrazione delle fatture e dalla dichiarazione Iva. Le attività ispettive hanno così consentito di constatare che il professionista, per le annualità dal 2012 al 2016, oltre ad aver omesso la dovuta tenuta delle scritture contabili, non ha dichiarato al fisco compensi per 62.338,52euro.