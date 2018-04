Condividi | M.P. 19:16 Per il quinto anno consecutivo la città di Castelsardo apre il suo cuore alla Sclerosi laterale amiotroficae si mobilita per raccogliere risorse da destinare alla ricerca scientifica, quale unico strumento in grado di trovare al più presto una cura e fornire risposte concrete alle persone malate Castelsardo unita per la Sla



CASTELSARDO – Per il quinto anno consecutivo la città di Castelsardo apre il suo cuore alla Sclerosi laterale amiotroficae si mobilita per raccogliere risorse da destinare alla ricerca scientifica, quale unico strumento in grado di trovare al più presto una cura e fornire risposte concrete alle persone malate. L’iniziativa “#TuttiuniticontrolaSLA” scandita da sport, musica e gastronomia, tornerà in Piazza Novecentenario mercoledì 25 aprile grazie al prezioso impegno e all’entusiasmo dei giovani dell’Associazione ‘La Johnfra’ di Castelsardo, supportatidall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco Associazione turistica, con la collaborazione delle Associazioni del territorio.



Per il terzo anno, gli eventi legati alla ricerca sulla Sla si raddoppiano perché il pomeriggio di martedì 24 aprile sarà dedicato alla divulgazione scientifica con il “3° Laboratorio dell’eccellenza”, promosso da AriSLA, Fondazione italiana di ricerca sulla SLA in sinergia con l’Associazione “La Johnfra”, il Comune di Castelsardo e la Pro Loco, con il patrocinio della Regione Sardegna e dell’Ats Sardegna, Azienda per la Tutela della Salute. Il Laboratorio intende fare il punto sulla ricerca in ambito SLA, anche grazie al contributo dei ricercatori che spiegheranno il loro lavoro e affronteranno il tema della ricerca clinica mirata a favorire la diagnosi e la cura della Sla per poter offrire una migliore assistenza ai pazienti.



Il seminario darà spazio anche all’illustrazione del primo Registro Nazionale Sla, il progetto avviato da Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica in collaborazione con l'Associazione Registro dei Pazienti Neuromuscolari, con l’obiettivo di raccogliere dati clinici e anagrafici dei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. Primo appuntamento martedì 24 aprile al Castello dei Doria, dove si svolgerà il seminario scientifico ‘3° Laboratorio dell’eccellenza di Fondazione AriSLA’ che quest’anno mira ad offrire un aggiornamento sulla ricerca clinica sulla Sla, attraverso gli interventi dei ricercatori, e presentare il primo registro nazionale Sla, nato per raccogliere dati clinici e anagrafici dei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica.



