L´astensione dal lavoro per quattro ore proclamato da Fit-Cisl e Uil-Trasporti, sta causando ritardi per quattro voli previsti da e per l´aeroporto Riviera del corallo Sciopero Enav: disagi ad Alghero



ALGHERO – L'astensione dei lavoratori dell'Enav, proclamato per quattro ore da Fit-Cisl e Uil-Trasporti (dalle 12 alle 16), oggi (venerdì), sta creando ritardi per quattro voli previsti da e per l'aeroporto Riviera del corallo di Alghero. Il Milano Malpensa-Alghero targato easyJet e previsto per le 12.15, è decollato alle 16.50. La tratta inversa, invece, partirà dall'Isola alle 17.20.



Tre ore e un quarto di ritardo per la tratta in continuità terriroriale Alghero-Roma Fiumicino. Il volo, targato Blue air, sarebbe dovuto partire alle 12.45, mentre ha lasciato la pista di Nuraghe Biancu solo alle 16.



