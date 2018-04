Condividi | Red 8:27 La famiglia del docente di Chimica fisica dell’Università degli studi di Cagliari scomparso tre anni fa ha deciso di devolvere 5mila euro per due contributi che consentiranno a due dottorandi di frequentare la Scuola europea Hercules nei laboratori Esrf di Grenoble Nasce a Cagliari il Premio Gianni Licheri



CAGLIARI - E’ stato istituito martedì mattina il Premio “Gianni Licheri”, grazie ad un protocollo firmato tra l’Università degli studi di Cagliari e la famiglia del professore, docente di Chimica fisica nell’Ateneo di capoluogo dal 1964 al 2000, scomparso il primo agosto di tre anni fa. L’intesa è stata sottoscritta dalla vedova Gabriella Dessì e dal rettore Maria Del Zompo. Nel dettaglio, il Premio Licheri assegnerà due contributi, per complessivi 5mila euro, stanziati dalla famiglia del professore (la moglie Gabriella ed i figli Alessandra e Marcello), da attribuire a studenti che frequentano il Corso di dottorato in Scienze e tecnologie chimiche, il Corso di dottorato in Fisica o il Corso di dottorato in Scienze e tecnologie della terra e dell’ambiente.



Ciascuno dei due contributi è finalizzato all’iscrizione ed alla frequenza della Scuola europea denominata “Hercules”, che si tiene nei laboratori “European synchrotron radiation facility” di Grenoble (Francia). Si tratta di una scuola che si svolge normalmente a marzo di ogni anno e prevede la scadenza dell’iscrizione ad ottobre dell’anno precedente. I vincitori del Premio Licheri verranno individuati tra gli studenti che mostreranno, all’interno del loro progetto di ricerca, degli interessi scientifici che sono peculiari della Scuola europea e che sono rivolti alla caratterizzazione strutturale di materiali di interesse chimico, fisico o biologico, attraverso l’utilizzo dei raggi X da laboratorio, dei neutroni e della radiazione di sincrotrone.



Direttore dell’allora Istituto di Chimica fisica nei primi Anni Ottanta, il professor Licheri avviò l’istituzione del Dipartimento di Scienze chimiche, uno dei primi sorti a Cagliari. Fu tra i promotori della istituzione del Dottorato in Chimica, in consorzio con le Università di Sassari e Pisa, uno dei primi esempi in Sardegna.



