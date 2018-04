Condividi | Ignazio Manca 20:26 L'opinione di Ignazio Manca Lavori in corso: traffico in tilt



I lavori in corso da giorni per l’installazione della fibra ottica, di fatto, stanno mettendo a soqquadro l’intera città, oltreché in tilt il già difficoltoso traffico cittadino. Non solo i non voluti rallentamenti creano evidenti ingorghi e snervanti code di veicoli, ma quel ch’è peggio, alimentano un pericoloso inquinamento. È notorio, infatti, come in tale situazione aumenti il consumo del carburante e quindi la combustione dello stesso. Le immissioni dei gas di scarico costituiscono un innegabile nocumento per la salute dei cittadini.



Non è, inoltre, da trascurare l’emissione incontrollata di polveri che si verifica durante l’esecuzione delle lavorazioni (in barba a tutte le specifiche norme di sicurezza), coinvolgendo sia la popolazione, sia gli stessi lavoratori, spesso privi delle necessarie protezioni per le vie respiratorie.



Non solo, i contestati lavori stanno spesso arrecando danni alle condutture d’acqua, causando ulteriore disagio e spreco. Per questo motivo, la Lega esprime il più totale disappunto nei confronti dell’Amministrazione comunale, atteso che i lavori in corso ben potevano frazionarsi nel tempo, senza causare i disagi di cui sono oggi incolpevoli vittime i cittadini.



*coordinatore cittadino Lega Salvini