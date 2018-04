Condividi | Red 15:11 «La Regione ha investito 280milioni di euro», ha sottolineato l´assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu, alla vigilia dell´evento promosso dall´Arst per domani alla stazione di Monserrato-San Gottardo Trasporti: 10 anni Metro Cagliari



CAGLIARI - Domani, sabato 21 aprile, alla stazione di Monserrato-San Gottardo, l’assessore dei Trasporti Carlo Careddu parteciperà all’evento promosso dall’Arst, “10 anni di Metro Cagliari”. «In questa occasione, inaugureremo tre nuovi tram modernissimi, Caf Urbos 3, che saranno impiegati sulle tratte della metropolitana leggera gestita dall’Arst – dichiara Careddu – mezzo di trasporto sul quale la Regione ha investito negli ultimi anni oltre 280milioni di euro provenienti dal programma operativo regionale e dal fondo di sviluppo e coesione».



«Un impegno straordinario, che dimostra il valore strategico attribuito dalla Giunta Pigliaru alla mobilità su ferro più efficiente, sicura e sostenibile sotto il profilo ambientale. Agli inizi del prossimo anno – continua l’assessore – è prevista l’apertura dei cantieri per la costruzione della tratta che collegherà Piazza Matteotti con Piazza Repubblica e quindi con il Policlinico universitario e Settimo San Pietro, un altro passo avanti importantissimo verso un sistema di collegamento pubblico urbano adeguato ai migliori standard europei».



Nella foto: l'assessore regionale Carlo Careddu