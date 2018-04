video Condividi | Red 13:46 Il vicesindaco di Alghero ha prestato giuramento ieri come nuovo consigliere regionale. «Ci sono tutti i presupposti per poter lavorare bene», ha dichiarato ai microfoni del Quotidiano di Alghero «Onore e responsabilità»

Le prime parole dell’Onorevole



ALGHERO - «Impressioni molto positive, un pizzico di emozione, anche se si è svolto tutto molto velocemente, quindi non c'è stato neanche il tempo di realizzare completamente quanto stesse avvenendo». Questa la prima impressione rilasciata al Quotidiano di Alghero dal vicesindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, che ieri (giovedì) ha prestato giuramento come nuovo consigliere regionale nelle fila del Partito democratico



«Ci sono tutti i presupposti per poter lavorare bene. In questo scorcio di legislatura non si potranno fare miracoli, però lavorando con determinazione e tanto entusiasmo potremo fare tanto e bene per la nostra comunità isolana», ha proseguito Cacciotto, che va a prendere il posto di Gavino Manca, neoeletto alla Camera dei deputati, tra i banchi della Maggioranza regionale.



«Giurare è un'emozione, ma anche una grossa responsabilità, che ci riporta ai doveri che la nostra Costituzione chiede giustamente a chi ricopre funzioni pubbliche. Ciò quella di ricoprire con disciplina e onore il ruolo che gli è affidato al servizio della comunità. Questo chiede la nostra Costituzione e questo farò con la massima serietà e responsabilità», ha concluso il neoconsigliere.



