In 500 per ripulire Platamona

SASSARI - Guanti, cappellino, tantissime buste, ma soprattutto un grande entusiasmo. Così si sono presentati questa mattina (venerdì), alla Rotonda di Platamona, centinaia di bambini dell'Istituto comprensivo Monte Rosello basso. La scuola ha chiesto agli ecovolontari coordinati dall'Assessorato comunale all'Ambiente un aiuto per organizzare una mattinata di sensibilizzazione ambientale nella spiaggia tanto amata dai sassaresi. Il risultato è andato oltre ogni aspettativa, con associazioni, centinaia di cittadini e cittadine che si sono uniti all'impresa e per ore hanno ripulito l'arenile dai rifiuti portati dalle mareggiate o tristemente abbandonati dagli incivili. L'Istituto scolastico è impegnato nel progetto di Erasmus+ dal titolo “Cycling on nature's wheels” sulla salvaguardia, il riciclo e riuso. Da tempo, la scuola ha chiesto il sostegno degli ecovolontari nell'organizzazione di eventi sui temi del rispetto dell'ambiente. “My planet in my home-Il mio pianeta è la mia casa” di questa mattina si inserisce tra questi e ha potuto contare anche sul supporto dell'Atp.



Dalle 10 e per tutta la mattina, bambini hanno ripulito diverse parti della spiaggia, e hanno fatto sparire dentro i sacchi tutta l'immondizia abbandonata, tra cui anche ruote di bicicletta e tanta plastica. Il loro entusiasmo ha contagiato i tantissimi sassaresi che hanno scelto di trascorrere la mattinata all'insegna della sensibilizzazione ambientale e dell'impegno civico verso il bene comune e così, insieme alle maestre e agli ecovolontari, si sono uniti ai piccoli studenti nella pulizia di Platamona. «L'Assessorato alle Politiche agro-ambientali del Comune di Sassari, anche attraverso la costante attività degli ecovolontari, punta molto alla sensibilizzazione e all'educazione di tutta la cittadinanza sui temi del rispetto ambientale, soprattutto dei più piccoli, sempre molto attenti e interessati», ha commentato l'assessore Fabio Pinna, presente all'iniziativa. Tra i tanti partecipanti, anche gli ecovolontari speciali ed i ragazzi di alcuni centri di prima accoglienza, coordinati dall'associazione Sassari Forum.



