La palla ovale incontra il riccio di mare

18/4/2018 Vie del Ví nel centro storico di Alghero Tutto pronto per la prima edizione della manifestazione enogastronomica, che nel week-end coinvolgerà tutte le attività di somministrazione del centro città, tra cui ristoranti, vinerie, pub e café. Sabato 21 e domenica 22 aprile, degustazioni itineranti per le vie del centro storico, che per l´occasione sarà diviso in otto zone