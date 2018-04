Condividi | Red 7:16 Ieri pomeriggio, il presidente della Regione autonoma della Sardegna ha ricevuto, nella sala Emilio Lussu di Villa Devoto, a Cagliari, i rappresentanti della Fondazione cinese Wcco Internazionalizzazione e turismo: Pigliaru riceve i cinesi



CAGLIARI – Ieri pomeriggio (giovedì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ha ricevuto, nella sala Emilio Lussu di Villa Devoto, a Cagliari, i rappresentanti della Fondazione cinese Wcco: Irene Pivetti, (amministratore delegato Only Italia e membro del Direttivo della Fondazione), Chaney Cheng (amministratore delegato del Fondo di investimento governativo) ed Alberto Farci (segreteria Only Italia e responsabile progetti di sviluppo), accompagnati dal responsabile tecnico di progetti di sviluppo Bonaventura Meloni e dall'avvocato Giuseppe Luigi Cucca. I rappresentanti di Wcco hanno illustrato a Pigliaru le attività della Fondazione, che ha cinque sedi in Cina ed opera in Italia attraverso Only Italy, che si occupa in particolare di internazionalizzazione. Nel corso della presentazione è stato sottolineato che il settore di maggiore interesse per Wcco nel dialogo con la Sardegna è quello dell'industria turistica: obiettivo è strutturare un costante flusso turistico dalla Cina mirato a target specifici, interessati ad ambiente, qualità della vita, longevità ed agroalimentare d’eccellenza.



