Pais, Pulina e compagni parlano di «vergogna consumata da dei veri peracottari della amministrazione pubblica che ci costringono ad inviare il provvedimento alla Procura della Corte dei Conti». Ma il Tar conferma la piena validità del Piano Pai, all´opposizione non basta il Tar



ALGHERO - Il Tar conferma la piena validità del Piano di Assetto idrogeologico di cui la città si è finalmente dotata, ma parte dell'opposizione non ci sta e va ancora all'attacco [



«Siccome l’amministrazione Bruno ha fatto quello che dieci consiglieri di opposizione le hanno chiesto tramite ricorso al Tar, il Pai non è stato annullato. Altrimenti caro Sindaco e compagnia cantante, oggi il tenore della sentenza del Tribunale Amministrativo sarebbe stato totalmente diverso, anzi opposto. Ovvero, come giù evidenziato, il Pai sarebbe stato cassato, reso nullo, bocciato».



Così in una nota il leader dell'Opposizione Michele Pais (che ha anche firmato il ricorso dei dieci consiglieri sul Pai), insieme a Nunzio Camerada, Maurizio Pirisi, Maria Grazia Salaris e Monica Pulina, tra i consiglieri comunali sottoscrittori del ricorso che però nulla ha potuto, se non finire con un nulla di fatto.



