Prendono il via i lavori della Forestazione dopo mesi di attesa. I primi interventi questa mattina hanno interessato il tratto compreso tra la spiaggia della Farrizza e la chiesa di Balai Lontano, un chilometro di sentiero oggetto di manutenzione e piantumazione che ha visto impegnati 2 giardinieri, 1 geometra e 5 operai generici Porto Torres, forestazione: prime squadre al lavoro



PORTO TORRES - Prendono il via i lavori della Forestazione dopo mesi di attesa. I primi interventi questa mattina hanno interessato il tratto compreso tra la spiaggia della Farrizza e la chiesa di Balai Lontano, un chilometro di sentiero oggetto di manutenzione e piantumazione che ha visto impegnati 2 giardinieri, 1 geometra e 5 operai generici. Altre 25 unità si trovano impegnate per il momento presso la zona dell’area archeologica, e si sposteranno nell’area industriale con la “schermatura” della discarica di Barrabò attraverso il posizionamento di alberi a crescita veloce.



Le zone di intervento riguardano anche la rotatoria di accesso alla camionale a Serra li Pozzi, dove finalmente s'interverrà in uno standard pubblico nella parte bassa di via dell’Asfodelo. Oltre a rappresentare una boccata d'ossigeno per i tanti disoccupati a Porto Torres, però, i cantieri di forestazione nascono con una finalità ben precisa: procedere alla riqualificazione e all’incremento del patrimonio boschivo in particolare nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione come appunto quella turritana.



Nel corso degli anni, ormai quasi dieci quelli nei quali attraverso i cantieri di forestazione si è intervenuti in diverse zone di Porto Torres, i lavoratori impiegati hanno spesso portato a termine interventi massicci. Partendo dalla bonifica e pulizia delle aree hanno poi proseguito alla piantumazione ottenendo risultati straordinari.