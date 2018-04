Condividi | Red 20:51 Un corso di aggiornamento sull´inchiodamento endomidollare dell´arto inferiore è in programma domani mattina, nell´Auditorium di Arzachena Fratture degli arti inferiori: ortopedici a confronto



ARZACHENA - Si svolgerà domani, venerdì 20 aprile, dalle 9, all'Auditorium di Arzachena, un corso di aggiornamento di Chirurgia ortopedica dal titolo “Nailing school: l'inchiodamento endomidollare dell'arto inferiore”. L'evento scientifico è organizzato dai direttori dei reparti di Ortopedia e Traumatologia di Nuoro ed Olbia Sebastiano Cudoni e di Sassari (Azienda ospedaliera universitaria) Franco Cudoni e vedrà la partecipazione di oltre ottanta specialisti ortopedici della Sardegna ed alcuni relatori provenienti da Centri ortopedici prestigiosi di Milano.



L'obiettivo è quello di confrontarsi sulle tecniche chirurgiche più moderne nel trattamento delle fratture semplici e complesse degli arti inferiori creando un momento didattico ed educazionale. Attraverso la discussione, verranno esaminate le diverse prospettive ed esperienze alternando lezioni e casi clinici.



L'evento scientifico si propone come momento formativo per la Rete traumatologica della Sardegna, con l'obiettivo di offrire ai pazienti cure tempestive e con alti standard chirurgici, nel rispetto delle linee guida internazionali. Parteciperanno come relatori, oltre ai due direttori Sebastiano e Franco Cudoni, il dottor Mela, il professor Capone della Clinica Ortopedica di Cagliari, il direttore Ortopedia del Brotzu Dessì, il direttore dell'Ortopedia del Santissima Trinità di Cagliari Lombardo, il direttore di Ortopedia del San Martino di Oristano Ruiu, il professor Accetta dal Galeazzi di Milano ed il professor Bove dell'ospedale Niguarda di Milano. Commenti ARZACHENA - Si svolgerà domani, venerdì 20 aprile, dalle 9, all'Auditorium di Arzachena, un corso di aggiornamento di Chirurgia ortopedica dal titolo “Nailing school: l'inchiodamento endomidollare dell'arto inferiore”. L'evento scientifico è organizzato dai direttori dei reparti di Ortopedia e Traumatologia di Nuoro ed Olbia Sebastiano Cudoni e di Sassari (Azienda ospedaliera universitaria) Franco Cudoni e vedrà la partecipazione di oltre ottanta specialisti ortopedici della Sardegna ed alcuni relatori provenienti da Centri ortopedici prestigiosi di Milano.L'obiettivo è quello di confrontarsi sulle tecniche chirurgiche più moderne nel trattamento delle fratture semplici e complesse degli arti inferiori creando un momento didattico ed educazionale. Attraverso la discussione, verranno esaminate le diverse prospettive ed esperienze alternando lezioni e casi clinici.L'evento scientifico si propone come momento formativo per la Rete traumatologica della Sardegna, con l'obiettivo di offrire ai pazienti cure tempestive e con alti standard chirurgici, nel rispetto delle linee guida internazionali. Parteciperanno come relatori, oltre ai due direttori Sebastiano e Franco Cudoni, il dottor Mela, il professor Capone della Clinica Ortopedica di Cagliari, il direttore Ortopedia del Brotzu Dessì, il direttore dell'Ortopedia del Santissima Trinità di Cagliari Lombardo, il direttore di Ortopedia del San Martino di Oristano Ruiu, il professor Accetta dal Galeazzi di Milano ed il professor Bove dell'ospedale Niguarda di Milano.