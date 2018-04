Condividi | M.P. 18:02 L’amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia commemorativa in occasione della Festa della Liberazione, che si terrà mercoledì 25 aprile a Balai di fronte al monumento dedicato ai caduti della Corazzata Roma Festa 25 aprile in onore dell´aviere Migheli



PORTO TORRES - L’amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia commemorativa in occasione della Festa della Liberazione, che si terrà mercoledì 25 aprile a Balai di fronte al monumento dedicato ai caduti della Corazzata Roma. L’inizio della cerimonia, a cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini, è fissato per le 10.30.



Alla presenza delle autorità verranno deposte le corone d'alloro in ricordo di tutti coloro che combatterono per sconfiggere il regime nazifascista. Seguirà il saluto del sindaco Sean Wheeler. Nel corso della cerimonia sarà ricordato il cittadino di Porto Torres Giuseppe Migheli, aviere della Regia Aeronautica durante il secondo conflitto mondiale, e unico partigiano di Porto Torres deceduto nella Guerra di Liberazione.