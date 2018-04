Condividi | S.O. 17:14 Il gruppo algherese di CasaPound Italia ha esposto uno striscione all´ingresso dello Scientifico di Alghero per esprimere la propria solidarietà a Gabriele Pittalis Scientifico, striscione CasaPound



ALGHERO - Ieri sera, il gruppo algherese di CasaPound Italia ha esposto uno striscione all'ingresso dello Scientifico di Alghero per esprimere la propria solidarietà a Gabriele Pittalis, il ragazzo non vedente al centro della ribalta di cronaca dopo i fatti della accaduti nei giorni scorsi nella scuola. «Il cane guida per il cieco rappresenta la vista, è un ausilio importantissimo per l'autonomia, - dichiarano Serena Grasso presidente dell'ass. Impavidi Destini e il responsabile regionale Fabio Corrias - e troviamo deplorevoli episodi del genere, incomprensibili e dolorosi anche da commentare». «A Gabriele la totale solidarietà di tutta la nostra comunità regionale, da sempre attenta alle cause dei disabili, – concludono Grasso e Corrias - sperando che episodi del genere non accadano più».Nella foto: lo striscione appeso all'ingresso della scuola di Alghero