Parte la seconda edizione della manifestazione dell´Università degli studi di Sassari. Idee d´impresa innovative per mettersi in gioco. Il bando scade lunedì 30 aprile Al via il Contamination Lab Uniss



SASSARI - L’Università degli studi di Sassari ha pubblicato il bando di selezione per l’ammissione alla seconda edizione del Contamination lab Uniss, percorso di contaminazione tra studenti di diverse aree disciplinari per la promozione della cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del fare. Le domande scadono lunedì 30 aprile. Il CLab Uniss prevede un insieme di attività orientate a sviluppare competenze tecniche e trasversali di natura manageriale, strategica e decisionale, orientate verso il problem-solving. Inoltre, si configura come percorso volto ad accrescere la consapevolezza degli studenti sulle proprie competenze ed orientamenti professionali, secondo il modello definito “awareness”, ed a compiere i passaggi principali per lo sviluppo di un'idea imprenditoriale e la costituzione di un'impresa innovativa, “startup approach”.



Il progetto CLab Uniss è rivolto agli studenti che si trovano nelle diverse fasi del percorso formativo: corsi di laurea triennale, magistrale, dottorato, master, scuole di specializzazione, neo-laureati, neo-ricercatori e studenti stranieri che svolgono all'Università di Sassari programmi di mobilità internazionale. I posti messi a disposizione sono sessanta, da suddividere in gruppi interdisciplinari da un minimo di tre ad un massimo di sei persone. In ogni gruppo, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due aree scientifiche differenti. Per partecipare, è necessario completare la registrazione sul sito internet dedicato al Clab Uniss, compilare il questionario per la valutazione delle capacità imprenditoriali e del lavoro in team dei singoli partecipanti, partecipare ai colloqui di gruppo (“assessment”) La presentazione della candidatura potrà essere effettuata fino alle 13 del 30 aprile.



Il progetto è in linea con gli obiettivi definiti dall’Unione europea nell’ambito del “Quadro strategico: istruzione e formazione 2020” e nell’“Entrepreneur education program”, in cui le sfide per il sistema di istruzione prevedono, fra gli altri, il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione e della formazione, lo stimolo alla creatività ed all’innovazione, e la promozione della cultura d’impresa e del trasferimento tecnologico, lo sviluppo di tecniche per il “public speaking” (“parlare in pubblico”). In tale contesto, il CLab Uniss, spazio fisico e virtuale, rappresenta l’integrazione a monte ed il completamento dei servizi già offerti dalla struttura di Trasferimento tecnologico a studenti e laureati: la business plan competition Start cup Sardegna, il percorso di pre-incubazione per progetti di impresa innovativi, l’incubazione nell’incubatore CubAct e le attività di prototipazione e fabbricazione digitale nel FabLab.



