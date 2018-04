Condividi | Red 19:11 Nei prossimi giorni, il via ai lavori di ristrutturazione dello spazio del Cus Cagliari, attualmente occupato. L’Ateneo garantisce tempi rapidi. La soddisfazione del rettore Maria Del Zompo per la soluzione individuata Via alla ristrutturazione per il Cus Cagliari



CAGLIARI - Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di ristrutturazione dei locali della foresteria e degli spogliatoi nello spazio del Cus Cagliari, attualmente interessato da un’occupazione studentesca. I lavori erano già stati programmati ed approvati dagli organi di governo dell’Ateneo, e grazie al lavoro del personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli studi di Cagliari è stato confermato come nei prossimi giorni il cantiere avrà inizio con la successiva attività di ripristino.



L’intervento sarà rapido ed efficace per restituire l’edificio alla sua funzione di foresteria e spogliatoio. Il rettore Maria Del Zompo esprime soddisfazione per la soluzione trovata e per il dialogo instaurato con gli studenti: «Ringrazio il prefetto, il questore e le Forze dell’ordine per essere stati molto collaborativi in questi giorni di difficoltà, e il Cus Cagliari per aver accettato la nostra richiesta di riapertura degli impianti».



