Condividi | Red 15:56 La prossima settimana, l´Università delle tre Età di Alghero propone due incontri nella salone dell´ex Seminario, in Via Sassari 179, con la sanità quale filo conduttore Ute Alghero: salute in primo piano



ALGHERO - La prossima settimana, l'Università delle tre Età di Alghero propone due incontri nella salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, sempre alle 16.30, con la sanità quale filo conduttore.



Martedì 24 aprile, Giovannino Massarelli, già direttore del Dipartimento di Clinica sperimentale e oncologica, studioso, ricercatore ed appassionato viaggiatore, terrà la conferenza intitolata “Al cuor non si comanda”. Giovedì 26, sarà Gabriella Mereu, medico specialista in Medicina olistica, Medicina omeopatica e grafologa a discutere de “Il sintomo narrante e la poesia della malattia”. Commenti ALGHERO - La prossima settimana, l'Università delle tre Età di Alghero propone due incontri nella salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, sempre alle 16.30, con la sanità quale filo conduttore.Martedì 24 aprile, Giovannino Massarelli, già direttore del Dipartimento di Clinica sperimentale e oncologica, studioso, ricercatore ed appassionato viaggiatore, terrà la conferenza intitolata “Al cuor non si comanda”. Giovedì 26, sarà Gabriella Mereu, medico specialista in Medicina olistica, Medicina omeopatica e grafologa a discutere de “Il sintomo narrante e la poesia della malattia”.