Lunedì pomeriggio, la sala conferenze de Lo Quarter ospiterà il seminario "Il Centro per l´impiego incontra le impese", organizzato dall´Agenzia regionale per il lavoro Aspal Imprese e lavoro ad Alghero: incontro a Lo Quarter



ALGHERO - La stagione estiva è alle porte e numerose imprese hanno l’esigenza di assumere, anche se solo stagionalmente, personale da adibire alle diverse incombenze aziendali. Offerta e domanda di lavoro devono trovare le migliori condizioni per potersi vicendevolmente incontrare e la conoscenza delle modalità di attivazione e di gestione dei principali strumenti contrattuali e delle recenti opportunità messe a disposizione di giovani ed imprese costituiscono una premessa indispensabile. Da una parte, il Centro per l’impiego di Alghero, che svolge il ruolo di facilitatore, dall’altra, il variegato mondo delle imprese turistiche ed in particolare quelle della ricettività extra alberghiera.



Da parte delle imprese, in questo caso rappresentate dall’Associazione “Domos” e dal Consorzio “Riviera del corallo”, presiedute rispettivamente da Marco Di Gangi e Stefano Visconti, si manifesta l’esigenza di conoscere ed approfondire alcune tematiche relative alle tipologie dei diversi contratti di lavoro nel comparto, ma anche quelli che sono gli incentivi per le assunzioni e le modalità di attivazione dei tirocini formativi ed il funzionamento di “Garanzia giovani”. Da parte dell’Aspal, l’Agenzia regionale per il lavoro diretta dal riconfermato Massimo Temussi, tramite il Centro per l’impiego di Alghero e della sua nuova coordinatrice Piera Casula, una pronta risposta mediante l’organizzazione di un seminario formativo aperto a tutti gli operatori del settore.



Darà il proprio apporto Gianluca Murgia, referente del settore extra-alberghiero di Confcommercio. Il seminario “Il Centro per l’impiego incontra le imprese” si svolgerà lunedì 23 aprile, alle 16.30, nella sala conferenze de Lo Quartier, in Largo San Francesco. Poiché l’iniziativa è rivolta ad un numero limitato di partecipanti, è preferibile aderire inviando una e-mail all'indirizzo web aspal.cpialghero@regione.sardegna.it. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Alghero e dall’Assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Alghero.



Nella foto: il direttore dell'Aspal Massimo Temussi