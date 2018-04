Condividi | Red 13:40 "Mister 1000" preferenze come lo hanno ribattezzato in molti dopo lo straordinario consenso che lo ha portato ad essere eletto ad Alghero col maggio numero di preferenze nella storia, fa il suo ingresso nella massima assise regionale. «Siamo convinti che Raimondo Cacciotto a Cagliari rappresenterà al meglio le esigenze del nostro territorio» sottolineano sindaco e giunta Cacciotto in Consiglio regionale

«Più forza alla città di Alghero»



ALGHERO - Questa mattina Raimondo Cacciotto, già vicesindaco e assessore alla Qualità Urbana e Opere Pubbliche del Comune di Alghero, è subentrato in Consiglio Regionale al neo parlamentare Gavino Manca. Da parte del sindaco Mario Bruno e della Giunta comunale, un ringraziamento per «l'encomiabile lavoro svolto con straordinario spirito di servizio e competenza per la Città di Alghero, nella convinzione che nella sua nuova esperienza saprà portare anche in Regione queste straordinarie attitudini».



«Siamo convinti che Raimondo Cacciotto a Cagliari rappresenterà al meglio le esigenze del nostro territorio e le istanze della città di Alghero» sottolineano sindaco e colleghi algheresi. L'On. Cacciotto lascia in eredità una lunga serie di importanti opere già programmate, finanziate e accantierate, e uno straordinario lavoro di progettualità per circa 30 milioni di opere pubbliche.



Tra gli interventi più importanti rientrano certamente gli ingenti investimenti sulle scuole, la messa in sicurezza e la riqualificazione degli immobili comunali, l'ultimazione di tutti gli affacci a mare di Alghero e Fertilia, la completa sostituzione della pubblica illuminazione, l'importante lavoro sul verde e il decoro urbano e l'avvio delle grandi opere come la nuova piscina comunale, oltre alla programmazione dei numerosi interventi di manutenzione già avviati e l'innovativo progetto di Cittadinanza attiva iniziato con successo nel 2016 in sinergia con tutti gli uffici comunali. «Siamo certi che in Regione continuerà nell'impegno in modo particolare per la nostra città». Commenti ALGHERO - Questa mattina Raimondo Cacciotto, già vicesindaco e assessore alla Qualità Urbana e Opere Pubbliche del Comune di Alghero, è subentrato in Consiglio Regionale al neo parlamentare Gavino Manca. Da parte del sindaco Mario Bruno e della Giunta comunale, un ringraziamento per «l'encomiabile lavoro svolto con straordinario spirito di servizio e competenza per la Città di Alghero, nella convinzione che nella sua nuova esperienza saprà portare anche in Regione queste straordinarie attitudini».«Siamo convinti che Raimondo Cacciotto a Cagliari rappresenterà al meglio le esigenze del nostro territorio e le istanze della città di Alghero» sottolineano sindaco e colleghi algheresi. L'On. Cacciotto lascia in eredità una lunga serie di importanti opere già programmate, finanziate e accantierate, e uno straordinario lavoro di progettualità per circa 30 milioni di opere pubbliche.Tra gli interventi più importanti rientrano certamente gli ingenti investimenti sulle scuole, la messa in sicurezza e la riqualificazione degli immobili comunali, l'ultimazione di tutti gli affacci a mare di Alghero e Fertilia, la completa sostituzione della pubblica illuminazione, l'importante lavoro sul verde e il decoro urbano e l'avvio delle grandi opere come la nuova piscina comunale, oltre alla programmazione dei numerosi interventi di manutenzione già avviati e l'innovativo progetto di Cittadinanza attiva iniziato con successo nel 2016 in sinergia con tutti gli uffici comunali. «Siamo certi che in Regione continuerà nell'impegno in modo particolare per la nostra città».