Fragole e vino nel week-end: sostegno alle imprese

ALGHERO - L’assessore comunale allo Sviluppo economico Ornella Piras, invita i cittadini a partecipare alla “Sagra della fragola”, programmata per domenica 22 aprile dal Comitato Sa Segada–Tanca Farrà, con il patrocinio del Comune di Alghero. Infatti, l’Amministrazione comunale è impegnata nell’elaborazione di una strategia programmatica ed operativa in tema di politiche agricole, finalizzata alla realizzazione di un piano concreto di azioni per il rilancio dell’agricoltura nel territorio.



«La componente essenziale del rilancio dello sviluppo rurale locale è senza dubbio da individuarsi nel radicamento territoriale del tessuto produttivo - afferma Piras - e siamo consapevoli che per delineare strategie efficaci, in grado di rappresentare una base comune da seguire nel processo di crescita, è necessario adottare e promuovere un metodo orientato al rafforzamento della coesione interna del comparto, fondato su processi di co-partecipazione di una pluralità di attori capaci di valorizzare e sostenere le produzioni di eccellenza». L’ Amministrazione comunale continua nell’impegno di sostenere e rafforzare l’integrazione tra le filiere dei prodotti agroalimentari di qualità della Sardegna ed il sistema più ampio dei servizi turistici, promuovendo iniziative volte ad ampliare e diversificare le offerte capaci di attrarre flussi turistici nel periodo di bassa stagione.



Allo stesso modo, l’Assessorato comunale allo Sviluppo economico promuove l’evento “Le Vie del Vì”



[LEGGI] , manifestazione che, sabato 21 e domenica 22 aprile, vedrà coinvolti in un itinerario enogastronomico e musicale il Centro commerciale naturale Al centro storico, diverse attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le aziende vitivinicole del territorio. «La storia millenaria del vino nell'area del Mediterraneo trova in Sardegna uno dei luoghi di maggior radicamento nella cultura e integrazione nel paesaggio agricolo e produttivo dell'Isola - afferma l'esponente della Giunta Bruno - e il territorio di Alghero rappresenta, nel contesto regionale, il Comune con la maggiore superficie vitata e il suo patrimonio culturale, storico e ambientale costituisce uno scenario paesaggistico tra i più spettacolari del Mediterraneo, in grado quindi di interpretare al massimo grado le specificità dell'intera Sardegna».