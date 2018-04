Condividi | Red 11:37 Riprendono gli appuntamenti della libreria Il Labirinto Mondadori, in collaborazione con l’Equipe Sorridimente e la partecipazione dell’Ufficio Politiche della famiglia del Comune di Alghero, con un appuntamento al mese fino a giugno, dedicati ai grandi temi sulla prima infanzia Cultura e salute: ad Alghero, gli appuntamenti Family



ALGHERO - Riprendono gli appuntamenti Family della libreria Il Labirinto Mondadori, in collaborazione con l’Equipe Sorridimente e la partecipazione dell’Ufficio Politiche della famiglia del Comune di Alghero, con un appuntamento al mese fino a giugno, dedicati ai grandi temi sulla prima infanzia. Si inizia domani, venerdì 20 aprile, alle 17.30, nella sala exAvis del Liceo Classico, con l’incontro dedicato al tema su “Linguaggio e motricità”, in cui il team al completo, con gli interventi delle logopediste Valentina Valente e Patrizia Tanda e della pedagogista clinica Annarita Arca, illustreranno quanto sia importante l’impegno degli stimoli di vario tipo da parte dell’adulto nello sviluppo del linguaggio del bambino.



Il secondo appuntamento, dal titolo “Voglio il ciuccio...”, è invece previsto per venerdì 25 maggio e sarà una riflessione tenuta da Valente relativa a tutte le abitudini ed i vizi orali dei bambini, quell’insieme di grandi e piccole problematiche che possono influenzare il linguaggio, la deglutizione e la respirazione. Il terzo appuntamento, che chiude questo primo ciclo di incontri family per il 2018, è previsto venerdì 22 giugno e sarà dedicato al tema “Bambini al tempo degli smartphone”.



Sarà una riflessione curata da Tanda, sull’influenza che le tecnologie digitali possono avere sullo sviluppo neurologico del bambino, dalla capacità di concentrarsi alla sperimentazione di quelle esperienze necessarie per lo sviluppo delle competenze sociali di base. Gli incontri sono gratuiti ed a numero chiuso, è quindi necessaria la prenotazione da comunicare alla libreria, via e-mail (labirintoalghero@gmail.com) o per telefono (079/980496). Commenti ALGHERO - Riprendono gli appuntamenti Family della libreria Il Labirinto Mondadori, in collaborazione con l’Equipe Sorridimente e la partecipazione dell’Ufficio Politiche della famiglia del Comune di Alghero, con un appuntamento al mese fino a giugno, dedicati ai grandi temi sulla prima infanzia. Si inizia domani, venerdì 20 aprile, alle 17.30, nella sala exAvis del Liceo Classico, con l’incontro dedicato al tema su “Linguaggio e motricità”, in cui il team al completo, con gli interventi delle logopediste Valentina Valente e Patrizia Tanda e della pedagogista clinica Annarita Arca, illustreranno quanto sia importante l’impegno degli stimoli di vario tipo da parte dell’adulto nello sviluppo del linguaggio del bambino.Il secondo appuntamento, dal titolo “Voglio il ciuccio...”, è invece previsto per venerdì 25 maggio e sarà una riflessione tenuta da Valente relativa a tutte le abitudini ed i vizi orali dei bambini, quell’insieme di grandi e piccole problematiche che possono influenzare il linguaggio, la deglutizione e la respirazione. Il terzo appuntamento, che chiude questo primo ciclo di incontri family per il 2018, è previsto venerdì 22 giugno e sarà dedicato al tema “Bambini al tempo degli smartphone”.Sarà una riflessione curata da Tanda, sull’influenza che le tecnologie digitali possono avere sullo sviluppo neurologico del bambino, dalla capacità di concentrarsi alla sperimentazione di quelle esperienze necessarie per lo sviluppo delle competenze sociali di base. Gli incontri sono gratuiti ed a numero chiuso, è quindi necessaria la prenotazione da comunicare alla libreria, via e-mail (labirintoalghero@gmail.com) o per telefono (079/980496).