Al via anche ad Alghero il Progetto Maistru Torra

ALGHERO – L'Assessorato regionale del Lavoro ha avviato il Progetto Maistru Torra. Il programma di organizzazione e gestione di work experience è finalizzato a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone disoccupate, inoccupate o in mobilità ed a migliorare le competenze professionali di imprenditori, manager e lavoratori sardi attraverso esperienze in aziende (nazionali o transnazionali) che consentano l’acquisizione di nuove competenze e conoscenze spendibili nel mercato del lavoro



Il progetto intende contribuire alla crescita professionale dei destinatari ed a rafforzare le competenze di lavoratori e di disoccupati ed inoccupati, con la realizzazione di una work experience in strutture operanti fuori dalla Sardegna; creare reti tra imprenditori, trasferire buone pratiche nel contesto regionale e sperimentare prassi innovative utili ad incrementare le possibilità occupazionali ed a migliorare la produttività-competitività delle imprese sarde. Le work experience saranno realizzate in aziende italiane o europee che operano nei settori del turismo sostenibile ambientale e culturale (con particolare riferimento al turismo montano), energie rinnovabili, farmaceutico e biotecnologie, agroalimentare.



I destinatari del progetto sono suddivisi in due ambiti, detti linee. La “Linea 1”, che vedrà settantatre partecipanti,per una work experience di due mes, è dedicata a giovani o adulti inoccupati o disoccupati e soggetti in mobilità, in possesso di qualifica professionale o diploma di maturità o di laurea, residenti in Sardegna alla data di presentazione della domanda. La Linea 2, invece, vedrà settantasei partecipanti partecipare a due duverse work experience: cinquantatre tra imprenditori, manager e liberi professionisti faranno un experience di dieci giorni, mentre, per altri ventitre lavoratori, ce ne sarà una di un mese.



La referente Ifold per Alghero è Lorella Elia, contattabile telefonando al numero 388/8766501, o inviando una e-mail all'indirizzo web lorella.elia@tiscali.it. Si potrà così richiedere un appuntamento per il lunedì, dalle 16 alle 19, il martedì, dalle 10.30 alle 13.30, o il mercoledì, dalle 9 alle 13, negli uffici della Krono Sistemi, in Via XX settembre 198.