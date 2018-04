Condividi | Red 9:31 L’Istituto tecnico “A.Roth” di Alghero è la prima scuola del nord Sardegna con il progetto Fab lab: la scuola si apre al territorio Fab Lab: Istituto Roth primo nel nord Sardegna



ALGHERO - Martedì 24 aprile, alle 10, all’Auditorium dell’Istituto tecnico “A.Roth” di Alghero, alla presenza delle autorità, delle imprese, dei liberi professionisti, dei docenti e degli studenti, la dirigente scolastica Viviana Cuccu presenterà il Progetto “Laboratorio creativo Alghero”. Il Progetto ha come finalità quella di ri-organizzare, potenziare ed aprire i Laboratori del “Cat-Costruzioni, ambiente e territorio” dell’Istituto, e metterli a disposizione dei cittadini, considerando le strutture scolastiche luoghi nei quali operare per la crescita socio-economico-culturale del territorio.



Gli studenti della Quinta D del Corso Geometri, sostenuti e guidati dai ocenti e dal personale dell’Istituto, hanno progettato di trasformare una serie di aule in laboratori, ideando un Fab lab-laboratorio dotato dei macchinari necessari per la realizzazione di prototipi (ad esempio stampante 3d, fresa lase, ecc.), un laboratorio plastici, un’aula in Coworking ed un’aula multifunzionale da rendere disponibile a coloro che nel territorio avessero necessità di uno spazio anche per sole riunioni o incontri (professionisti, associazioni, ecc.) Le modalità di fruizione degli spazi scolastici e dei laboratori che il Progetto Fab lab mette a disposizione del territorio saranno spiegate nel corso dell’evento.



