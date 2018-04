Condividi | Red 12:23 «Fondamentale abbattere le liste d´attesa», ha dichiarato l´assessore regionale della Sanità Luigi Arru Sanità: assegnati gli obiettivi 2018



CAGLIARI - Sono stati assegnati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Sanità Luigi Arru, gli obbiettivi ai direttori generali delle aziende per il 2018, a partire dalla rilevanza che l’Esecutivo ha assegnato al miglioramento dei tempi d’attesa per visite ed esami. «E’ per noi obiettivo fondamentale abbattere le liste d’attesa - commenta Arru - mentre sul piano del controllo della spesa, registriamo favorevolmente i risultati ottenuti lo scorso anno: a fronte di un target di 45milioni, i risparmi sui costi della produzione risultano pari 42milioni».



Gli obiettivi strategici assegnati alle aziende sanitarie vengono articolati in tre aree: Area dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della qualità; Area della sostenibilità economico finanziaria; Area informatica e dei flussi informativi. All’interno dell’area dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza i pesi sono stati ripartiti tra: assistenza collettiva, per il 33,3percento; assistenza distrettuale e ospedaliera (aggregate in una logica di continuità), per il 66,7percento. A loro volta, nell’ambito dell’assistenza collettiva, sono state individuate due sottoaree: area della sanità pubblica e della promozione della salute umana (per il 66,7percento); area della sanità pubblica animale (per il 33,3percento). Nell’ambito dell’assistenza distrettuale ed ospedaliera, sono state individuate due aree: area della Qualità e Governo clinico (per il 26,6percento); area del mantenimento dei Lea, del miglioramento dell'appropriatezza e dell'efficacia del Ssr (per il 73,4percento). All’interno dell’area dell’erogazione della sostenibilità economico–finanziaria, i pesi sono stati ripartiti tra: dimensione della razionalizzazione e contenimento della spesa (57,5percento); dimensione della riqualificazione e potenziamento del patrimonio immobiliare (15percento); dimensione della gestione amministrativo-contabile (27,5percento).



Rispetto agli obiettivi 2017, si è voluto attribuire una rilevanza strategica al rispetto nei termini di presentazione dei documenti di programmazione e rendicontazione ed in generale di tutti gli elementi informativi di natura economico–finanziaria richiesti dall’Assessorato, la cui mancata trasmissione determina un impatto negativo sugli adempimenti imposti nei confronti della Corte dei conti, dei Ministeri e degli altri organismi a vario titolo interessati dagli adempimenti. All’interno dell’area informatica e dei flussi informativi, i pesi sono stati ripartiti tra: dimensione della gestione delle liste d'attesa (33percento); dimensione della tempistica e del valore informativo dei dati (47percento); dimensione della informatizzazione aziendale (20percento). Gli obiettivi al direttore generale dell’Areus sono stati assegnati con delibera ad ottobre 2017 ed integrati sulla base degli obiettivi strategici affidatigli dall’Assessorato.



