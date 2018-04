Condividi | Red 9:12 Ancora un weekend di eventi e musica dal vivo al Miramare gastro & music pub di Alghero: protagonisti, il tributo a Eros Ramazzoti di SoliveEros ed il concerto dei Cabbijos Miramare: tributo a Ramazzotti e Cabbijos in concerto



ALGHERO - Ancora un weekend di eventi e musica dal vivo al Miramare gastro & music pub di Alghero: protagonisti, il tributo a Eros Ramazzoti di SoliveEros ed il concerto dei Cabbijos. Lo scorso fine settimana, il pub ha ospitato due progetti inediti nella Riviera del corallo: per la rassegna Friday tribute night gli Area71 (unica tribute band ufficiale in Sardegna dei Litfiba) e la Boogie wonder gang. Il primo è stato un viaggio all'interno della storia della band fiorentina, in cui Gianluca Puddu (dai fans definito il “Piero Pelù sardo”) e compagni hanno interpretato i brani più amanti a firma Pelù-Renzulli. Invece, la Boogie wonder gang ha saputo trasportare il pubblico negli Anni Settanta con le proprie sonorità funky, soul e disco tipiche di quel periodo.



Anche questo fine settimana inizia con il Friday tribute night, la rassegna musicale che porta ad Alghero l'esibizione dei più importanti tributi presenti sul territorio sardo arriva al ventesimo evento consecutivo. Domani, venerdì 20 aprile, sul palco il tributo ad Eros Ramazzotti con i “SolivEros”, cinque musicisti professionisti nel loro quasi debutto in questo omaggio al cantante italiano più ascoltato nel mondo. Leonardo Soliveras alla voce, Bachisio Ulgheri alla chitarra, Stefano Maltagliati al basso, Fabio Carta alla tastiere ed Alessandro Canu alla batteria porteranno in scena alcuni delle grandi successi del cantautore romano, dalle canzoni che lo hanno fatto conoscere al mondo fino alle grandi hits di oggi.



