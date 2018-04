Condividi | Red 8:09 Arrivano dalla Giunta regionale 6,8 milioni di euro per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo in Sardegna. Su proposta di delibera dell’assessore della Cultura Giuseppe Dessena, l’Esecutivo ha deliberato lo stanziamento di quasi 7milioni, che sarà destinato a favore di manifestazioni dal vivo di teatro, musica e danza Spettacolo dal vivo: 6,8milioni dalla Regione



CAGLIARI - Arrivano dalla Giunta regionale 6,8 milioni di euro per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo in Sardegna. Su proposta di delibera dell’assessore della Cultura Giuseppe Dessena, l’Esecutivo ha deliberato lo stanziamento di quasi 7milioni, che sarà destinato a favore di manifestazioni dal vivo di teatro, musica e danza.



«E’ un finanziamento molto importante, che destiniamo a un comparto che in questi anni è davvero cresciuto nella nostra Regione – ha dichiarato Dessena – ma che, al contempo, ha dovuto affrontare anche diverse criticità a causa dei criteri della articolo 56, che lo regola. Abbiamo per questo provveduto a un aggiornamento e adeguamento dei criteri applicativi, grazie a un costante tavolo di confronto con le parti interessate».



«Metodo del quale sono molto orgoglioso e che ha portato a un risultato del quale siamo soddisfatti», ha sottolineato in conclusione l'assessore. Le modifiche dei criteri riguardano in particolare l’introduzione di nuovi soggetti ammissibili, la possibilità di accedere attraverso associazioni temporanee di impresa o di scopo, i requisiti di accesso al contributo e alle premialità, e alcuni aspetti concernenti la rendicontazione.



