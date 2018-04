Condividi | Mariangela Pala 22:37 una grande azienda come Eni, in questo momento, può rendersi protagonista per il riscatto del territorio, se non con le misure compensative, finanziando progetti per il rilancio turistico, culturale, ambientale e sociale Wheeler : «il riscatto da Eni? Il rilancio turistico»



PORTO TORRES – «Credo sia chiaro a tutti, ancora una volta, che Porto Torres è in debito di ossigeno, chiede sviluppo e il rispetto degli impegni assunti con il Protocollo di intesa del 2011».

Lo ha dichiarato il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler a margine del consiglio comunale che ha visto la presenza di una nutrita delegazione dell'Eni e di alcune sue controllate. Per Eni, dopo l'introduzione di Pietro Giorgianni, che cura i rapporti con le istituzioni locali, sono intervenuti Fabrizio Bellini, Sergio Lombardini ed Enrica Barbaresi per Versalis, Pier Filippo Mocciaro per Syndial, Paolo Carnevale per il progetto metanizzazione e Patrick Monino per Eni New Energy.



Ancora aperte le partite su chimica verde, bonifiche, metanizzazione e fotovoltaico, progetti ancora in stand-by, alcuni dei quali attendono il rilascio di atti autorizzativi dalla Provincia e dal ministero dell'Ambiente prima di essere avviati. «Rivolgo un ringraziamento all'azienda per aver accolto il mio invito – ha dichiarato il sindaco – un segnale di apertura verso la città che va tenuto in considerazione. È stato un confronto aperto, utile a tutti noi. Tra i tanti temi e concetti trattati, credo sia opportuno sottolinearne uno: una grande azienda come Eni, in questo momento, può rendersi protagonista per il riscatto del territorio, se non con le misure compensative, finanziando progetti per il rilancio turistico, culturale, ambientale e sociale. Un'idea che ho già fatto presente al governatore della Sardegna Francesco Pigliaru».



«Tutto questo, ovviamente, non deve essere una scusa per dribblare il Protocollo di intesa firmato nel 2011: il rispetto degli accordi è sacrosanto e chiediamo, come amministrazione, che le promesse fatte e sancite da quel documento siano mantenute nelle loro molteplici forme – continua il sindaco – parliamo ovviamente di chimica verde e bonifiche il tutto in chiave di ricadute occupazionali per questa città». La capacità occupazionale, le maestranze locali e la formazione dei lavoratori, sono stati i temi affrontati dal pubblico presente in aula. «I nostri lavoratori - ha aggiunto il primo cittadino - non possono essere dimenticati, ma non devono neanche essere presi in giro. A quelle persone, otto anni fa, era stata chiesta fiducia, ma ora quella fiducia va restituita veramente con un'occupazione. Ovviamente comprendiamo che Eni non sia l'unica soluzione, né un'agenzia di lavoro, ma sicuramente ha la capacità strategica e di visione che può aiutare Porto Torres e il territorio»».



